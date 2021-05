Udinese, Musso: “Sento tante chiacchiere su di me… Un onore giocare a Napoli”

L'estremo difensore dei friulani è uno dei calciatori più corteggiati

E' uno dei pezzi pregiati del mercato. Juan Musso ha conquistato rapidamente l'attenzione generale con grandi parate. Il portiere argentino, al suo terzo anno con l'Udinese, è diventato un punto di riferimento nel campionato italiano. L'estremo difensore dei friulani ha parlato prima della sfida contro il Napoli, rivelando una volta di più il legame con un idolo nazionale come Diego Armando Maradona. Queste le sue parole a Sky Sport: "Per noi argentini è speciale giocare qua, sappiamo quanto qui amino Maradona e giocare in uno stadio che porta il suo nome è un onore. Portieri? L'ho detto tante volte e penso che Donnarumma sia molto forte, però poi ci sono tanti portieri molto bravi in Serie A e quindi è un giudizio che lascio ad altri".