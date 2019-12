Udinese-Napoli streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 7 dicembre

Udinese-Napoli, si gioca oggi sabato 7 dicembre alle 18,00 il match valido per la 15^ giornata di Serie A. Secondo anticipo del sabato di campionato tra i friulani e gli azzurri di Carlo Ancelotti chiamati al successo per spazzare via le critiche.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni – Padroni di casa bianconeri col classico 3-5-2. Musso tra i pali, Becao, Ekong e Nuytinck a formare il terzetto difensivo. Mandragora comanda il centrocampo. De Paul potrebbe arretrare il proprio raggio d’azione se Gotti decidesse di schierare insieme Okaka e Nestorovski. Napoli col solito 4-4-2. Lozano e Llorente in attacco con Elmas e Insigne sulle corsie esterne in mezzo al campo. Callejon verso l’esclusione. In difesa Manolas sicuro del posto. Qualche acciacco per Koulibaly, in dubbio fino all’ultimo. Meret in porta.

Udinese-Napoli, streaming e diretta tv – Il match Udinese-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.