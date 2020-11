Udinese, Nuytinck: “Con Tudor non avevo un bel rapporto. Gotti è diverso e ci fa giocare a calcio”

Nonostante la classifica non faccia sorrisi enormi, l’Udinese è uscita bene dall’ultimo incontro di campionato contro il sorprendente Sassuolo. I ragazzi allenati da Gotti hanno dato un’ulteriore dimostrazione di quanto siano legati all’attuale mister dell’Udinese, come sottolineato anche dal difensore olandese Bram Nuytinck: “Gotti è molto diverso da Tudor perché vuole giocare a calcio e lui è sempre molto tranquillo – spiega il centrale arrivato ad Udine nel 2017 – . Anche mister Tudor aveva delle qualità, io magari non avevo un buon rapporto con lui ma questo può capitare nel calcio. Adesso sono molto contento per noi, ho lavorato tanto per essere all’altezza di questo club”.

Il difensore si è poi soffermato sugli obiettivi da raggiungere: “Vorrei giocare tutte le partite e voglio fare un bel campionato con questa squadra. Ogni anno vogliamo un bel posto in classifica ma invece combattiamo per la salvezza. Quest’anno abbiamo una bella squadra e un buon allenatore e quindi voglio giocare al massimo per ottenere il posto che ci meritiamo”.