Udinese, Okaka: “Il calcio può aspettare, adesso i bomber sono i nostri medici”

L’emergenza Coronavirus ha imposto lo stop ai campionati, ancora in attesa di capire se potranno essere o meno portati a termine. Sull’argomento, come riporta SportMediaset, è intervenuto l’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka.

EMERGENZA – “Io adesso mi sto allenando per tornare in buone condizioni fisiche. Dopo la tempesta arriverà il sereno e sarà bellissimo tornare in campo e sentire il brivido della partita. Stiamo vivendo un delicato momento storico, speriamo di poter raccontare una battaglia dal lieto fine. I medici sono i nostro bomber, spero facciano tanti gol. Adesso il calcio può aspettare, ci sono cose molto più importanti”.

