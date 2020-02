Udinese penultimo attacco della A, Gotti: “Non riusciamo a concretizzare”

E’ un Luca Gotti schietto e anche un po’ amareggiato quello che commenta lo stato attuale dell’attacco dell’Udinese: “Siamo il penultimo attacco del campionato, dobbiamo prenderne atto.” Lo riporta il Messaggero Veneto.

Ad un possibile cambio tattico della sua squadra, l’allenatore ha risposto così: “Dipende dalle caratteristiche dei nostri attaccanti: a noi serve il loro sacrificio per mantenere un certo equilibrio tattico e da parte loro c’è grande supporto in fase difensiva. Per contro non riusciamo a capitalizzare le tante occasioni che creiamo.”

E poi ancora: “Stiamo lavorando per creare di più, nelle ultime settimane abbiamo avuto più occasioni: su questa strada dobbiamo proseguire.”

La prossima sfida dei friulani sarà al Rigamonti contro il Brescia di Corini. Un test importante per vedere i progressi dell’attacco guidato da Lasagna & Co.