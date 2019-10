Udinese, posizione di Tudor fortemente a rischio: ecco i candidati alla sostituzione

Fortemente a rischio la posizione di Igor Tudor sulla panchina dell’Udinese. Potrebbe davvero arrivare nel giro di poche ore la comunicazione ufficiale da parte del club friulano per l’esonero del croato, che ieri ha perso malamente 4-0 in casa contro la Roma. La squadra bianconera, al secondo k.o. consecutivo e al sesto stagionale in dieci partite, si trova a 10 punti in classifica e tra Atalanta e giallorossi ha incassato ben 11 reti. I possibili sostituti sono un po’ quelli che già conoscono l’ambiente, di solito se una compagine deve mirare a salvarsi è meglio affidarsi a qualcuno che ha già avuto modo di allenare in quella determinata piazza: per questa ragione Colantuono e Marino sarebbero in vantaggio su Ballardini e Gattuso (quest’ultimo in lizza anche per il Torino, se dovesse perdere anche nel weekend).