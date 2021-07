Udinese, Pussetto: “Con Gotti mi sono trovato subito. Deulofeu…”

L’attaccante dell’Udinese Pussetto ha parlato a lungo della prossima stagione

Ospite di Udinese Tonight, Ignazio Pussetto ha parlato in vista della prossima stagione con l’Udinese: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione e stare assieme ai miei compagni. Ho sfruttato il mese di riposo per andare in Argentina per fare visita alla mia famiglia, erano due anni che non li vedevo. Sono rientrato alcuni giorni prima rispetto agli altri compagni di squadra per iniziare a lavorare da solo e per rimettermi in forma per il nuovo anno. Conoscevo l’Udinese per gli argentini che hanno giocato in bianconero, soprattutto Sensini che ho avuto come allenatore”.