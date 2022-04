Udinese rifila il poker alla Fiorentina

Secondo ko consecutivo per la squadra viola

Successo dell'Udinese al Franchi contro la Fiorentina per 4-0. Secondo ko consecutivo per i viola, che dopo aver perso con la Salernitana cadono in casa contro l'Udinese: decisivi nel primo tempo i gol di Pablo Marì e Deulofeu, micidiale in contropiede. Nella ripresa i bianconeri si chiudono e punsicono nel finale con Walace e Udogie. La squadra di Italiano resta così al settimo posto, ma in serata può essere superata dall’Atalanta