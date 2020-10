Udinese-Roma diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Udinese-Roma si gioca questa sera sabato 3 ottobre alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine. Dopo il primo anticipo del venerdì tra Fiorentina e Sampdoria, anche la sfida tra gli uomini di Gotti e quelli di Fonseca si annuncia molto interessante con entrambe le compagini che hanno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazioni in casa Udinese nonostante i tanti assenti. Musso tra i pali; Becao, De Maio, Samir in difesa; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Forestieri, Zeegelaar in mezzo al campo e sulle corsie; Nestorovski e Lasagna saranno i due attaccanti con Okaka che scalpita. La Roma, invece, si schiera ancora con Mirante tra i pali. Mancini, Kumbulla, Ibanez in difesa; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola a centrocampo; Pedro e Mkhitaryan agiranno come ali o trequartisti alle spalle dell’unico centravanti Edin Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Forestieri, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Come detto, il match Udinese-Roma si giocherà sabato 3 ottobre 2020 alle ore 20.45. Teatro della sfida sarà la Dacia Arena di Udine dove bianconeri e giallorossi si daranno battaglia per la gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2020/21.

Udinese-Roma sarà visibile in diretta tv su DAZN. Per collegarsi alla piattaforma basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con la app, oppure collegare alla tv un Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In questo modo sarà possibile godersi lo spettacolo della partita. Esiste anche un’altra alternativa per guardare in diretta la sfida. Infatti, per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale 209 di Sky, ovvero DAZN1. Gli abbonati Sky potranno anche scaricare l’app DAZN sul decoder Sky Q.