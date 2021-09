Udinese sempre più su. Ma Gotti: “Commessi errori insoliti”

Luca Gotti analizza il momento dell'Udinese protagonista di un ottimo avvio di stagione

L'Udinese è attualmente in terza posizione, fianco a fianco con l'Inter campione d'Italia in carica. Un risultato clamoroso e inaspettato a questo punto della stagione per i friulani. Il tecnico Luca Gotti analizza l'andamento della gara ai microfoni di Dazn: "Sono ovviamente soddisfatto per i tre punti che sono sempre importanti, ma la partita nel complesso non mi è piaciuta particolarmente, mi piace l’atteggiamento della squadra, ma oggi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e che di solito non sbagliamo. Vero che c’erano trenta gradi, ma c’erano anche per gli avversari. Ci sono dei momenti in cui abbiamo trovato soluzioni facilmente, altri meno, se escludiamo Silvestri c’erano dieci giocatori che c’erano l’anno scorso, quindi certe letture dovrebbero essere più facili. Poi abbiamo attinto dalle energie di chi era in panchina, nell’ultima chance disinnescata da Silvestri mi sono spaventato, ma confidavo in chi è subentrato per sistemare le cose".