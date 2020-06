Udinese, stagione finita per Mandragora: rottura del crociato

Niente da fare per l’Udinese e per Rolando Mandragora. Il centrocampista dice basta col calcio, almeno per questa stagione. Rottura del crociato per il classe 1997 che interrompe così la sua annata.

Stando agli esami a cui si è sottoposto il centrocampista dell’Udinese, infortunatosi ieri nel match perso contro il Torino, viene confermato quello che già si temeva subito dopo la gara, ovvero la rottura del legamento crociato. Campionato concluso e diversi mesi di stop per il classe ’97 campano che, ricordiamo, la Juventus intende riscattare esercitando l’opzione da 26 milioni. Di seguito anche il messaggio del club friulano su Twitter.

