Udinese, Tudor: “Brutta sconfitta, giriamo pagina in fretta…”

Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara casalinga persa contro il Brescia. Ecco le sue parole dopo il terzo ko consecutivo in campionato:

RIPARTIRE – “È stata una brutta sconfitta. Abbiamo fatto fatica a proporre ciò che avevamo preparato durante la settimana. Dobbiamo voltare pagina il prima possibile”. “De Paul? La sua assenza non è stato un problema. Il problema è stato che non siamo riusciti ad essere incisivi negli ultimi metri e che non siamo riusciti a fare ciò che avevamo provato in settimana”. “Quale soluzione all’assenza di gol? Il contropiede è una soluzione, ma non è l’unica. Ci sono tante altre soluzioni per poter far gol. Personalmente provo a fornirle ai miei calciatori ma, negli ultimi 20-25 metri entrano in gioco le qualità e le scelte degli interpreti che sono in campo…”, ha concluso Tudor.