Udinese, Tudor: “Col Brescia era gara da 0-0. Di paura non ne ho mai: è il momento di fare punti”

A rischio la panchina di Igor Tudor all’Udinese: dopo il debutto vincente col Milan, ha perso le altre tre giornate di Serie A disputate. Ecco la conferenza stampa alla vigilia del match salvezza contro il Verona: “Sono felice di giocare subito, da una parte, vista la situazione. Il Verona però è squadra tosta, difficile da affrontare e in un buon momento, noi dobbiamo assolutamente riscattarci dopo il k.o. col Brescia. Era una partita da 0-0, non abbiamo meritato di perdere, semplicemente ha deciso un dettaglio: se mi dite che le Rondinelle hanno fatto una partita migliore della nostra io non ci sto. In quattro turni non meritavamo solamente 3 punti, io guardo avanti”.

E ancora: “Campionato in difficoltà come negli ultimi anni? Io non ho mai paura, dopo due anni posso dire che la squadra ha iniziato a giocare a calcio, con partenza da dietro, linee di passaggio e portare il pallone negli ultimi 25 metri. È il momento però di fare punti, con Okaka – che sta meglio e potrebbe partire titolare – e De Paul abbiamo sicuramente più possibilità”.