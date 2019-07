Udinese, Tudor: “La lotta scudetto? Juventus favorita, ma l’Inter con Conte…”

Manca circa un mese all’inizio del prossimo torneo di Serie A, con la prima giornata in programma nel weekend del 24/25 agosto. A fare un pronostico sulla lotta scudetto, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’allenatore dell’Udinese Igor Tudor.

FAVORITA – “La Juventus è favorita, ma non può vincere per trent’anni consecutivi, prima o poi succederà… Sicuramente Conte darà tanto all’Inter, poi c’è anche il Napoli. Ci saranno tante belle partite da vedere e da gustare, con tanti allenatori bravi. Io sono contento quando vedo tecnici come Giampaolo che non pensano solamente a difendersi ma che vogliono giocarsela. Bisogna dare spettacolo, seguendo quella direzione anche in futuro”.