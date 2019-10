Udinese, Tudor: “Meno punti di quanto avremmo meritato. Adesso serve una svolta”

Gasa casalinga contro il Torino per l’Udinese, che prima della sosta è uscita sconfitta da Firenze per mano della Fiorentina. Mister Igor Tudor afferma questo in conferenza stampa: “Abbiamo giocatori sempre motivati, credo che la classifica sia bugiarda, abbiamo meno punti di quelli che avremo meritato. È una motivazione per fare meglio, noi dobbiamo cominciare a dare una svolta e il match col Torino ci serve per portare a casa punti, ma ovviamente non sarà facile perché affrontiamo una squadra forte e capace, che investe e non vende, con una società seria alle spalle. Hanno punti forti e meno forti come tutte le squadre. De Paul? Giocherà mezzala”.

Sul ricorso respinto per la squalifica: “Il direttore Pierpaolo Marino ha già detto tutto ieri nella nota che la società ha pubblicato sul sito ufficiale. All’arbitro io non ho detto niente, l’unica cosa accaduta è che cinque minuti prima il quarto uomo mi ha detto di stare un po’ più calmo altrimenti avrei preso il cartellino giallo.”.