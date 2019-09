Udinese, Tudor: “Nel primo tempo meglio noi, nella ripresa loro. Sono contento”

Ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 della sua Udinese a Verona contro l’Hellas l’allenatore dei bianconeri Igor Tudor: “Noi abbiamo fatto meglio nel primo tempo, loro invece nel secondo. Tutto sommato mi ritengo contento della prestazione, era una partita particolare che veniva dopo tre sconfitte consecutive. Va bene così per oggi, chiaro che dobbiamo continuare a migliorare. Barak? Volevo più movimento per complicare le cose alla loro difesa. In generale, ripeto, il nostro primo tempo è stato buono, mentre il secondo negativo per noi. Guardiamo al futuro con ottimismo. Il rapporto con Ivan Juric? Siamo grandi amici, è sempre bello ritrovarlo”. Ricordiamo che nei secondi 45′ il Verona ha colpito una traversa con Stepinski, con Musso decisivo nell’occasione: parata incredibile prima che il pallone toccasse il legno, salvando i bianconeri.