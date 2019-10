Udinese, Tudor: “Non riusciamo a pungere. Espulsione? L’arbitro ha voluto fare il protagonista…”

Udinese battuto per 1-0 dalla Fiorentina nel lunch match della settima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico friulano Igor Tudor al termine del match.

ESPULSIONE – “Abbiamo fatto una buona gara, contro una squadra in forma e costruita per fare cose importanti. Non abbiamo concesso grandi occasioni, ma davanti non siamo riusciti a colpire. Da questo punto di vista stiamo un po’ faticando, dobbiamo lavorare per migliorare. L’espulsione? L’arbitro mi aveva già detto di non lamentarmi, altrimenti mi avrebbe dato il giallo, invece poi mi ha dato subito il rosso. Ha voluto fare un po’ il protagonista”.