Udinese, Tudor polemico: “Mercato aperto con il campionato? Una pazzia”

“Se chiedete a cento persone, cento vi risponderanno che è una pazzia tenere il mercato aperto durante il campionato”. Parola di Igor Tudor. Il tecnico dell’Udinese è apertamente contrario al sistema utilizzato in diversi paesi, con la sessione del mercato che si sovrappone alle prime gare stagionali: “È una delle più grandi stupidaggini esistenti, ma al momento c’è ancora. Lo sanno tutti che è sbagliato, ma bisogna adattarsi”. Poi una parentesi sulla propria situazione sul mercato: “Tutti vogliono i giocatori forti. De Paul l’ha chiesto la Fiorentina. Anche noi vogliamo Chiesa, il problema è che costa 100 milioni. Voi sapete meglio di me quanto può incidere un allenatore dell’Udinese, ma io mi butto sul campo. Si stanno rafforzando tutti, c’è il Cagliari che ha fatto un mercato incredibile, la SPAL è sempre lì e si salva a otto giornate dalla fine. Io prevedo un campionato molto difficile, per non parlare delle altre squadre che hanno allenatori e rose di qualità, sarà difficile anche rubare un punto”.