Udinese, Tudor: “Vittoria meritata, grande mentalità. Il Milan sarà comunque protagonista”

Importante successo dell’Udinese sul Milan nella prima giornata di campionato. Un bel colpo per la formazione di Igor Tudor, intervistato dopo il match da Sky Sport: “Vittoria meritata, complimenti ai ragazzi: quando c’era da soffrire si è sofferto bene, quando c’era da attaccare si è attaccato. Non potevamo attenderci di più, ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima. Per la formazione sono state fatte scelte tecniche, i giocatori sono stati bravi e forti, quindi complimenti davvero a tutti quanti. Jajalo? Tutti sono stati bravi, hanno messo in campo una grande mentalità. Il Milan è una squadra importante, farà comunque una grande stagione. Probabilmente ci sarà qualche problema inizialmente, ma poi sarà protagonista”.