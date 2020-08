Udinese, ufficiale la conferma di Gotti

Da membro dello staff ad allenatore, a sorpresa. Un ottimo lavoro quello svolto da Gotti sulla panchina dell’Udinese, tanto da meritarsi la conferma almeno fino al 30 giugno 2021.

LA CONFERMA

Una conferma tutta guadagnata per Luca Gotti, il tecnico sarà ancora seduto sulla panchina dell’Udinese. Nella stagione 2018-19 si è forgiato nello staff del Chelsea, in una carriera da allenatore che era partita fin dagli allievi del Milan nel 1998-1999. Fino al momento della grande occasione, la panchina dell’Udinese, dopo aver fatto il secondo di Tudo per diversi mesi.

L’ANNUNCIO

Ecco il breve comunicato con il quale l’Udinese ha annunciato il proseguimento del matrimonio con Gotti:

“Udinese Calcio comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l’allenatore Luca Gotti fino al 30 giugno 2021. La Società formula al mister i migliori auguri di buon lavoro”