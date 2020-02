Udinese-Verona, le formazioni ufficiali

Tutto è pronto per il lunch match della 24^ giornata di Serie A tra Udinese-Verona. Sfida complicata per i padroni di casa che affrontano un avversario molto in forma e che fin qui ha stupito riuscendo anche a battere nell’ultimo turno la Juventus.

Alle 12.30 il fischio d’inizio del match, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori Gotti e Juric:

UDINESE (3-5-2) Musso; Troost-Ekong, Becão, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Borini