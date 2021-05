Udinese, Walace: “Non era fallo quello che ha portato la Juve sull’1-1”

L'analisi amara del calciatore dell'Udinese

Al termine della sfida contro la Juventus, il centrocampista bianconero Walace ha parlato ai microfoni di Udinese Tv puntando l'indice sulla punizione concessa e poi calciata da Ronaldo che ha causato il fallo di mano di De Paul: "Io so di poter aiutare la squadra con le mie qualità nel recupero di palla e nella transizione e questo è quello che cerco di fare ogni volta. Nell'occasione della punizione che ha portato il rigore secondo me non c'era il fallo, ero vicino e credo che al contrario ci fosse un fallo per noi, però ha fischiato la punizione per loro ed è andata così. Ora dobbiamo mettere tutto nelle ultime quattro gare, vogliamo raccogliere tutti i punti che possiamo e quello di oggi è l'atteggiamento giusto".