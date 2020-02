UEFA, Uva: “Se la situazione dovesse peggiorare stop al calcio”

La diffusione a macchia d’olio del Coronavirus ha chiuso le porte a 5 stadi di Serie A. L’epidemia che sta dilagando ha portato diverse regioni ad emanare ordinanze per fermare alcune manifestazioni sportive. Anche il campionato di calcio sembrava a rischio, ma il Governo ha dato l’ok per il proseguo a porte chiuse. Almeno per ora.

Le notizie riguardo alla diffusione del virus si susseguono e se la situazione dovesse peggiorare allora anche il calcio si fermerà. A confermarlo è stato il vicepresidente Uefa Michele Uva SportMediaset: “Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare. Siamo in una fase d’attesa, monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati. Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare“.