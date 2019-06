Ufficiale – Bologna, Orsolini è tutto tuo: riscattato il giocatore dalla Juventus

Era nell’aria, adesso è arrivato il comunicato ufficiale: il Bologna ha esercitato l’opzione per il riscatto dell’attaccante Riccardo Orsolini dalla Juventus. L’esterno offensivo 22enne nato ad Ascoli Piceno è stato determinante nella scorsa stagione, trascinando i rossoblù ad una salvezza che sembrava insperata ad un certo punto con Inzaghi in panchina. Sterzata incredibile dall’arrivo di Sinisa Mihajlovic, anche nel rendimento dell’ex Atalanta, che in totale ha segnato 8 gol in 35 presenze. Ecco il comunicato ufficiale del club felsineo: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Orsolini dalla Juventus FC”. Si aggiungono anche due reti realizzate in Coppa Italia. In questo momento a Bologna è considerato un idolo e si è visto anche in occasione di Italia-Spagna di Under 21 al Dall’Ara, con l’ovazione all’ingresso in campo.