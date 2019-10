Ufficiale – Brescia, arriva il rinnovo (meritato) per l’attaccante Torregrossa

Brescia, adesso è ufficiale: ha firmato ufficialmente il prolungamento del contratto fino al 2022 l’attaccante Ernesto Torregrossa. Un rinnovo meritato per il calciatore siciliano classe 1992, che è stato decisivo a suon di gol per la promozione delle Rondinelle in Serie A: 12 le reti e ben 11 gli assist nelle 29 partite disputate nello scorso campionato cadetto, formando con Alfredo Donnarumma una coppia stratosferica per la categoria. Torregrossa dal 2016 milita nel Brescia e si è conquistato la prima esperienza in massima serie non solo per i gol, realizzati a grappoli stagione dopo stagione, ma anche e soprattutto per il grande lavoro profuso durante gli anni a servizio della squadra. In questo campionato ha giocato solo col Milan alla seconda giornata, al momento sta recuperando dall’infortunio, occorso proprio in quel match di San Siro. Ma non importa, il nuovo accordo era nell’aria e ora è arrivato: Torregrossa si lega al biancoblù fino al 2022.