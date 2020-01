Ufficiale – Brescia, ecco Bjarnason

Rinforzo in casa Brescia. Eugenio Corini potrà contare su Birkir Bjarnason. Il centrocampista torna in Italia dove in passato aveva già vestito le maglie di Pescara e Sampdoria. A darne l’annuncio la società delle Rondinelle attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale e sui canali social.

COMUNICATO – “La società Brescia Calcio comunica di aver siglato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore islandese Birkir Bjarnason. Nato ad Akureyri (Islanda), il 27 maggio 1988, ha militato nella rappresentativa nazionale islandese. L’accordo siglato prevede 18 mesi di durata con scadenza fissata al 30 giugno 2021. Questa mattina il giocatore ha svolto il suo primo allenamento con i compagni di squadra presso il Centro Sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia”, queste le parole sul sito del club.