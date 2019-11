Ufficiale – Brescia, la panchina passa nelle mani di Grosso

È arrivata anche l’ufficialità: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. Prima esperienza in Serie A per il tecnico che, in mattinata, ha rescisso il contratto che lo legava all’Hellas Verona fino al prossimo giugno. Avendo finora solo guidato squadre in Serie B, possiamo dire che quella del presidente Massimo Cellino, per sostituire l’esonerato Eugenio Corini, sia una vera e propria scommessa.

L’ex terzino della Nazionale, campione del mondo a Germania 2006, ha firmato un accordo fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza. La strada delle Rondinelle è in salita, essendo reduci da cinque sconfitte nelle ultime sei partite (ma devono recuperare il match interno contro il Sassuolo).

COMUNICATO – “Il Brescia Calcio S.p.a. comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Fabio Grosso.

Il nuovo tecnico condurrà il suo primo allenamento oggi pomeriggio alle ore 15:30, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Al Mister e al suo staff il Club dà il benvenuto”.