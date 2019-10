UFFICIALE: Di Francesco lascia la guida della Sampdoria

Si conclude l’avventura di Eusebio Di Francesco alla guida della Sampdoria. L’ex tecnico di Sassuolo e Roma lascia i blucerchiati dopo un avvio di stagione a dir poco disastroso, con una sola vittoria in sette partite e tante sconfitte pesanti. La formazione doriana è all’ultimo posto in classifica. Questo il comunicato del club ligure: “”Il presidente Massimo Ferrero e l’UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata”.