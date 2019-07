Ufficiale – Fiorentina, ecco Boateng a titolo definitivo

Dopo i rumors delle ultime ore, ecco l’ufficialità: Kevin Prince Boateng è un nuovo calciatore della Fiorentina.

L’ex Milan, nell’ultima stagione al Sassuolo e poi in prestito al Barcellona, passa a titolo definitivo alla Viola. Dopo essere stato molto vicino alla Bundesliga, con l’Eintracht Francoforte che stava per chiudere l’affare, il trequartista ha deciso di rimanere in Italia e in Serie A. La Fiorentina lo ha annunciato con un comunicato apparso sui canali ufficiali:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo Calcio. Boateng è nato a Berlino il 6 marzo del 1987. In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Milan, Schalke 04, Eintracht Francoforte e, da gennaio 2019, ha giocato nel Barcellona, oltre a vantare 14 presenze con la Nazionale del Ghana con la quale ha realizzato 2 reti. Il calciatore tedesco, in carriera, ha vinto 1 Campionato italiano, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa di Germania e 1 Campionato spagnolo”.