Ufficiale – Fiorentina, ecco mister Iachini: prende il posto di Montella

Dopo alcuni giorni di tira e molla, è arrivata l’ufficialità: Beppe Iachini è il nuovo tecnico della Fiorentina. Esperto di promozioni dalla Serie B alla Serie A, ben quattro, il tecnico di Ascoli Piceno prende il posto di Vincenzo Montella, esonerato dopo la sconfitta interna per 4-1 contro la Roma di venerdì scorso. Iachini peraltro fu già giocatore dei Viola dal 1989 al 1994, collezionando fra tutte le competizioni 2 reti in 150 presenze; da allenatore, è stato in massima serie sedendosi sulle panchine di Chievo (2008), Brescia (2010-11), Siena (2012-13), Palermo (2014-16), Udinese (2016), Sassuolo (2017-18) ed Empoli (2018-19).

Ecco il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.

Iachini, nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese.

Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre.

Il nuovo tecnico viola dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre”.