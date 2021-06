Ufficiale – Fiorentina, svolta alla guida tecnica: Italiano nuovo allenatore

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina nella stagione 2021/22

In casa Fiorentina si volta pagina. Dopo la difficile stagione, con l'alternanza tra Beppe Iachini e Cesare Prandelli in panchina, e la breve parentesi di Gennaro Gattuso, il club viola cambia ancora guida tecnica. Ora toccherà a Vincenzo Italiano guidare la squadra. Il tecnico ha rescisso il contratto che lo legava allo Spezia, la formazione che ha guidato dalla Serie B alla A, riuscendo nella scorsa annata a mantenere la massima categoria al termine di un grande campionato. Questa la nota della società toscana: "La Fiorentina comunica che Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della prima squadra viola. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno di contratto. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. La Fiorentina porge il suo benvenuto a Mister Italiano augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura con il club gigliato".