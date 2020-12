Ufficiale – Genoa, esonerato Maran

Penultimo posto in classifica e una sola vittoria in stagione. Il Genoa non ha iniziato al meglio l’annata di Serie A. Dopo la vittoria alla prima giornata contro il Crotone, il Grifone non è più riuscito a vincere e, complice l’ultima sconfitta a Benevento, la società ha deciso di dare una scossa all’ambiente con l’esonero del mister Rolando Maran.

A comunicarlo è stato lo stesso club con una nota pubblicata sul sito e sui canali social rossoblù: “Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”. Questa la nota del Genoa che adesso sembra essere molto vicina a Davide Ballardini per guidare la squadra.