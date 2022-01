Ufficiale – Genoa, esonerato Shevchenko

Addio al mister del Grifone: squadra affidata a Konko

La notizia era nell'aria e adesso è diventata ufficiale: finisce l’avventura di Andrij Shevchenko alla guida del Genoa . Il club rossoblù ha comunicato ufficialmente in questi minuti l’esonero dell’allenatore ucraino che saluta il Grifone e la Serie A senza aver vinto una partita in questo campionato alla guida dei liguri. La guida tecnica della Prima Squadra sarа affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita.

LA NOTA - "Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita". Sono queste le parole del club che in questa stagione sta vivendo un periodo davvero negativo con soli 12 punti in classifica dopo 21 giornate disputate.