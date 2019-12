Ufficiale – Genoa, Marroccu nuovo direttore sportivo

Francesco Marroccu è il nuovo direttore sportivo del Genoa. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, è arrivato anche l’annuncio ufficiale. Il Grifone, attraverso il proprio sito e i canali social di riferimento, ha reso noto l’arrivo del nuovo dirigente.

COMUNICATO – “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver conferito l’incarico di direttore sportivo al sig. Francesco Marroccu. La carriera dirigenziale del neo ds si è sviluppata sotto forma di qualificate esperienze maturate nel calcio italiano e all’estero. In passato ha lavorato per il Cagliari, il Leeds, il Brescia, l’Ascoli, la Feralpi Salò e la Nuorese”, con questa nota il Genoa ha annunciato di aver nominato Francesco Marroccu nuovo direttore sportivo.