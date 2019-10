Ufficiale – Genoa, salta la panchina di Andreazzoli. Si attende la firma di Thiago Motta

È durata appena otto giornate di campionato l’avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa. La società, nella giornata odierna, ha scelto di esonerare il tecnico ex Empoli, che lascia i rossoblù all’ultimo posto in classifica. È la terza panchina che salta in Serie A dopo Giampaolo al Milan e Di Francesco alla Sampdoria. Presto vi saranno novità su Thiago Motta, già arrivato nel capoluogo ligure, sui cui il patron Enrico Preziosi si è già espresso (le sue parole qui).

Leggiamo il comunicato del Genoa:

“Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità relative alla composizione dello staff tecnico e convocata la conferenza di presentazione riservata agli organi d’informazione”.