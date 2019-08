Ufficiale – Hellas Verona, preso Adjapong in prestito con diritto di riscatto

Ora arriva anche l’ufficialità: l‘Hellas Verona si aggiudica le prestazioni di Claud Adjapong, acquistato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. Il difensore, nato a Modena nel 1998, si tratta di un rinforzo notevole per i gialloblù di mister Juric, che sono stati eliminati già dalla Coppa Italia domenica ai supplementari contro la Cremonese al Bentegodi. Adjapong, che conta già 14 presenze con la Nazionale Under 21, si posizionerà sulla fascia destra nei quattro di centrocampo proposti dal tecnico croato, dando un’alternativa a Faraoni.

Ecco il comunicato: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito – a titolo temporaneo con diritto di riscatto – le prestazioni sportive del difensore classe 1998 Claud Adjapong dalla società US Sassuolo”.