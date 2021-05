Ufficiale: Ibrahimovic multato per la società di scommesse

La Uefa ha deciso di multare Ibrahimovic per la sua partecipazione nella società di scommesse

Zlatan Ibrahimovic multato: l’Uefa ha deciso di comminargli una sanzione per la sua partecipazione in una società di scommesse. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il presidente dell’organo d’appello UEFA ha preso oggi la decisione – si legge in una nota di multare il signor Zlatan Ibrahimović di 50.000 € per aver violato l’articolo 12 (2) (b) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), ovvero per avere un interesse finanziario in una società di scommesse”.