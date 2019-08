Ufficiale – Inter, Alexis Sanchez è tuo: arriva in prestito dal Manchester United

È ufficiale: Alexis Sanchez è un nuovo giocatore dell’Inter. Colpo fenomenale per la società nerazzurra: il 30enne cileno, che torna in Italia dopo 8 anni, da quelle annate superbe con la maglia dell’Udinese, arriva in prestito dal Manchester United fino al 30 giugno 2020.

“Possiamo confermare che Alexis Sanchez raggiunge l’Inter in prestito fino al 30 giugno 2020. Auguriamo ad Alexis le migliori fortune in Italia”. Questo il commento da parte del club inglese, che ha annunciato l’avvenuto trasferimento sui propri canali social. Sanchez, in una stagione e mezza, con i Red Devils ha totalizzato 5 gol in 45 presenze, comprendendo ogni competizione. Con la sua Nazionale, invece, è primatista di presenze e reti (43 in 130 match).