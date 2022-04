Ufficiale – Juventus, Cuadrado ha rinnovato fino al 2023

L'annuncio del club

Importanti le parole della società nella nota. Non solo i numeri davvero di grande livello del giocatore, ma anche i complimenti e la manifestazione pubblica di riconoscenza nei suoi confronti. In particolar modo il finale del comunicato spiega tanto del feeling tra Cuadrado e la Juventus: "La storia di Juan in bianconero si costruisce partita dopo partita e minuto dopo minuto: sono ben 18274, per un totale di 262 partite".