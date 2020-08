Ufficiale Juventus: rescissione consensuale per Matuidi. Futuro in MLS?

Dopo tre stagioni, Blaise Matuidi ha deciso di salutare la Juventus. Il centrocampista francese, infatti, rescinde il contratto che lo lega alla Vecchia Signora e torna sul mercato, pronto a rilanciarsi altrove. Si parla di un suo possibile passaggio in MLS, dove lo attenderebbe l’Inter Miami di David Beckham.

IL COMUNICATO

La Juventus ha diffuso la notizia con una nota sul suo sito: “Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. Ora, dopo tre stagioni, cinque titoli vinti (3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana), Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in seguito alla risoluzione consensuale del contratto. Campione del Mondo con la Francia a Russia 2018, il transalpino ha sempre avuto un DNA vincente: lo dimostra la sua carriera, fin da quando indossava la casacca del Paris Saint-Germain, l’ultima squadra nella quale ha militato prima del suo arrivo a Torino, avvenuto nell’estate del 2017, a 30 anni. “Charo”, diminutivo di “charognard”, avvoltoio in francese, dalla stagione del suo approdo alla Juventus (2017/18), nessun giocatore bianconero ha collezionato più presenze in Serie A di lui (98). Non solo: considerando tutte le competizioni, a partire dal 2017/18, solo Paulo Dybala (134) ha disputato più partite di Blaise (133) con la nostra maglia. Tutto questo, segnando 8 reti, fornendo 5 assist, intercettando 114 palloni e vincendo 210 contrasti, con una precisione nel passaggio dell’89%”.