Ufficiale – Lecce, colpo Farias per l’attacco: prestito con diritto di riscatto

Dopo una breve ma proficua esperienza all’Empoli, con 4 gol in 14 partite da gennaio a giugno, Diego Farias è pronto a ripartire dal Lecce, che si pone come obiettivo la permanenza in Serie A. L’attaccante brasiliano classe 1990, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso: arriva dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligatorio in caso di salvezza dei salentini nel prossimo campionato. Ha esperienza in A per aver vestito le maglie di Sassuolo e, appunto, Cagliari ed Empoli.

Ecco il comunicato ufficiale:

“L’US Lecce spa comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Cagliari Calcio Spa ai fini dell’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Farias da Silva, con il consenso del calciatore. L’accordo prevede un diritto di opzione in favore dell’US Lecce unitamente all’obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Il calciatore sarà presentato ufficialmente all’esito dell’espletamento delle formalità di rito”.