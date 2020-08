Ufficiale – Lecce, Corvino è il nuovo responsabile dell’area tecnica

Il Lecce riparte dalla Serie B ma anche da Pantaleo Corvino. La società salentina ha comunicato sul proprio sito ufficiale e sui canali social l’arrivo del nuovo dirigente nelle vesti di responsabile dell’Area Tecnica.

Lecce, ecco Corvino: il comunicato

“L’Unione Sportiva Lecce comunica di avere affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica al Sig. Pantaleo Corvino. L’incarico decorrerà dalla stagione sportiva 2020/2021 e avrà durata triennale. La conferenza stampa di presentazione del Direttore Corvino si terrà lunedì 10 agosto 2020 alle ore 11 presso il Palazzo Banco di Napoli in Lecce”, queste le parole della società giallorossa sul sito ufficiale in merito all’arrivo di Corvino.

Per il dirigente, dunque, un contratto di tre anni con il chiaro obiettivo di costruire una squadra che possa puntare ad una nuova promozione nella massima serie dopo la delusione per la retrocessione in questa stagione 2019-20.