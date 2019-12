Ufficiale – Lecce, ecco Giulio Donati

Giulio Donati, ex calciatore del Mainz, è un nuovo giocatore del Lecce. Dopo un periodo di prova con la squadra, il club ha deciso di tesserarlo avendo soddisfatto le aspettative del mister Fabio Liverani e di tutto l’ambiente.

Donati, quindi, farà parte della rosa salentina che punta alla salvezza in Serie A. Per il giocatore si tratta di un ritorno avendo già vestito la maglia del Lecce nella stagione 2010-11. Pronto un contratto fino al 30 giugno 2020 per il classe 1990 che era svincolato dalla scorsa estate dopo l’esperienza in Germania. Queste le parole presenti sul sito del club: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Donati, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020, con opzione per un altro anno”.