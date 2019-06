Ufficiale – Marco Giampaolo ha firmato ed è il nuovo allenatore del Milan

Ora è finalmente ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. Dopo un lungo tira e molla dovuto al fatto che il tecnico abruzzese doveva prima liberarsi dalla Sampdoria, nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 giugno è arrivata la firma sul contratto e il comunicato ufficiale del club rossonero. Guiderà il Milan per i prossimi due anni con opzione sul terzo e guadagnerà 2 milioni di euro a stagione. Ecco la nota da parte della società di Via Aldo Rossi: “L’AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021, con un’opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022”. Si metterà al lavoro presto con il dt Maldini e il cfo Boban per costruire una squadra da Champions League, attendendo l’arrivo dalla Roma di Frederic Massara, scelto come direttore sportivo.