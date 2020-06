Ufficiale – Mertens rinnova con il Napoli fino al 2022

Dopo essere diventato il miglior marcatore della storia del club, Dries Mertens ha regalato forse il gol più bello ai tifosi napoletani: il rinnovo di contratto. La notizia era già nell’aria da diverso tempo e il presidente De Laurentiis è dovuto intervenire in prima persona per trattenere ‘Ciro’ Mertens, come lo chiamano dalle parti del Fuorigrotta. Già a gennaio le parti sembravano aver trovato l’intesa. Ora, a ridosso della finale di Coppa Italia Mertens ha rinnovato il sodalizio con la sua squadra.

Mertens fino al 2022

Dries Mertens rimarrà al Napoli fino al 2022 e a dare l’annucio è stato il presidente De Laurentiis sul suo profilo Twitter. Il numero uno degli azzurri ha commentato così il rinnovo: “Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries“. Poche parole, ma sentite. Il feeling tra il giocatore e la città è incredibile e non poco tempo fa il noto attore Marco D’Amore aveva addirittura avanzato l’idea di dare al belga la cittadinanza onoraria della città.

Le parole di Mertens

Tramite il suo profilo Facebook, Mertens ha commentato così il rinnovo con il Napoli: “Napoli, ancora non ci posso credere. Dal primo giorno che sono arrivato mi hai coccolato. Mi hai mostrato delle parti di te così fantastiche. Mi hai fatto conoscere tante persone straordinarie. Per me e la mia famiglia sei diventata subito la mia casa. L’unica maniera per ripagare tanto amore era indossare la maglia azzurra e fare gol. Tanti gol. Una valanga di gol. Mi dispiace per le persone che non amano Napoli perché non l’hanno vista come l’ho vista io. E chi invece la ama come me, sa che è un amore che durerà tutta la vita. Darò tutto me stesso fino all’ultimo giorno, per rimanere nella storia di questa squadra e di questa città, come il goleador di tutti i tempi. Io, goleador, chi lo avrebbe mai detto quando ho firmato con il Napoli? Ma non è finito qui, la nostra storia continua. Un saluto. Dries Ciro Mertens”.