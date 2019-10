UFFICIALE, Milan: esonerato Marco Giampaolo

Il Milan ha deciso: Marco Giampaolo non sarà più alla guida della squadra rossonera. Al tecnico non è bastata la vittoria contro il Genoa per salvare la propria panchina. Il club ha scelto di cambiare per tentare di dare una scossa alla propria rosa. Questo il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”. Per Giampaolo l’avventura alla guida del Milan si conclude alla settima giornata con un bilancio di tre successi e quattro sconfitte.