Ufficiale – Napoli, ecco Osimhen: l’annuncio del club e di De Laurentiis

Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. L’annuncio è arrivato finalmente dopo svariati giorni di rumors. Il classe 1998 si aggregherà presto alla squadra di Gennaro Gattuso.

Napoli: Osimhen ufficiale

Attraverso un comunicato stampa apparso sul sito del Napoli e sui canali social, ecco l’annuncio: Victor Osimhen è un nuovo giocatore dei partenopei. Come di consueto ad anticipare il profilo Twitter della società ci ha pensato il presidente De Laurentiis con il classico messaggio di benvenuto. L’attaccante nigeriano è dunque il primo colpo per la prossima stagione per la squadra di Gattuso.

QUI LE MOGLI E FIDANZATE PIU’ PICCANTI DEI CALCIATORI