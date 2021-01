Ufficiale – Parma, esonerato Liverani

La notizia era nell’aria già dopo l’ennesimo k.o. in campionato. La posizione di Fabio Liverani alla guida del Parma era ormai stata definita. Questa mattina l’annuncio ufficiale da parte del club crociato: il tecnico è stato sollevato dal proprio incarico.

Questo il comunicato del club:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”.

Via social anche le parole del presidente Krause: “Questa mattina abbiamo informato Fabio Liverani che abbiamo deciso di separarci da lui come nostro allenatore. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Fabio per il suo duro lavoro e la sua leadership. Questa stagione è difficile ma al Parma siamo dei combattenti. Andiamo avanti”.