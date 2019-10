Ufficiale – Parma, Gervinho prolunga di un anno il contratto: ha firmato fino al 2022

Il Parma blinda Gervinho: il club emiliano ha comunicato tramite i propri profili web e social il prolungamento del contratto fino al 2022 dell’attaccante ivoriano, arrivato in gialloblù nell’estate del 2018. Al tempo aveva firmato un triennale, ma ora, visti gli ottimi risultati ottenuti, è stato deciso fra le parti in causa di allungare il contratto di una stagione. Con il Parma ha segnato finora 14 gol in 38 partite, contribuendo alla salvezza in Serie A dei ducali nel campionato 2018-19, ma in passato è stato protagonista anche con le maglie di Arsenal e Roma. Dopo l’esperienza in giallorosso, è stato per tre anni in Cina, per poi esser riportato in Italia dal ds del Parma Faggiano. Una scommessa vinta, visti i risultati. Dal 2007 al 2017 ha militato nella sua Nazionale, totalizzando 22 reti in 84 partite.