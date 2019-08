Ufficiale – Parma, preso Brugman

Nuovo arrivo in casa Parma. I ducali hanno infatti comunicato di aver prelevato dal Pescara il centrocampista uruguaiano Gaston Brugman, che arriva in Emilia attraverso la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto. Il giocatore, che in passato ha indossato anche le maglie di Empoli, Grosseto e Palermo, ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà ai gialloblu.

COMUNICATO – “La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto di Gastón Brugman Duarte (Rosario – Uruguay, 7.9.1992) dal Delfino Pescara 1936. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30.6.2022.

Contestualmente il Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Matteo Brunori e la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Alessandro Martella e Fabian Pavone al Delfino Pescara 1936″.